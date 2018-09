Luego de mantenerse durante varios meses alejado de los medios, el diputado provincial del FPV, José Ottavis, se paseó este jueves por distintos canales de televisión. Primero, el legislador estuvo en el programa "Incorrectas", que conduce Moria Casán en América y más tarde luego participó del ciclo LNE, presentado por Luis Novaresio en A24.

El dirigente peronista volvió a tomar distancia de la expresidenta y dojo: "Yo no pongo las manos en el fuego por José López, que siempre me pareció un tipo muy oscuro, pero tampoco las pondría por Cristina Kirchner". También se despegó de la causa de los cuadernos: "Yo creo que si De Vido no sabía de los negocios de López era un inepto, y si sabía era un corrupto".

El extitular de La Cámpora también sorprendió al diferenciarse de la agrupación kirchnerista. "La militancia juvenil no es un patrimonio de La Cámpora, eso es un patrimonio de todos, lo que tenemos que pensar es un proyecto de país, lo que tiene que hacer el PJ es ofrecer una alternativa para refundar la Patria", agregó el legislador bonaerense.

Tiempo atrás, Ottavis había confesado ser víctima de abuso a los 4 años por parte de un familiar. En medio de su relato para buscar una solución, soltó que también lo intentó un cura. "En los colegios tendrían que haber psicólogos que identifiquen rápidamente al chico con problemas. Yo fui abusado de chico por un familiar y después hubo un intento de abuso por un cura"​, reveló.

Ottavis también habló de su problema con las drogas y tras revelar que empezó a consumir en 2015 (fue un amigo quien le ofreció), afirmó que lo hizo porque no podía dormir solo "por la angustia y la soledad que sentía". "Salgo de la adicción cuando me reencontré con la fe. Me curé rezándole a la Virgen. Le pedía por favor: 'Hacé que hoy tome menos', concluyó.

Cabe recordar que este jueves, el diputado provincial rompió el silencio tras una larga ausencia en los medios y sorprendió al publicar un fuerte video en su cuenta de Twitter. En la filmación asegura que decidió tratar su adicción adicción a las drogas y a contramano de Cristina Kirchner, anunció que presentó en Diputados una solicitud para renunciar a sus fueros.