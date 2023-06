El referente del Partido FE, Pablo Ansaloni, ocupa el quinto lugar en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y tuvo que salir a defenderse tras la filtración de un video del 2021 donde expresa polémicas declaraciones que fueron tildadas de “antisemita”.

Las declaraciones de las que se lo acusa fueron expresadas en el 2021 durante una reunión virtual entre autoridades de la UATRE:

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tenga que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben dónde están o a quiénes representan. Yo sí sé a quiénes represento: represento a la seccional 185 de Colón, provincia de Buenos Aires”, dijo Ansaloni en aquel encuentro sucedido durante la pandemia.

Tras ocupar un lugar en las listas bonaerenses de Javier Milei, esos dichos fueron republicados y el dirigente salió a justificarse mediante un comunicado:

“La pelea contra las mafias y la lucha incansable por la verdad, siguen vistiéndose de operaciones mediáticas y políticas atacando a mi persona por dichos sacados de contextos. Soy un ferviente trabajador por la inclusión, el respeto y la aceptación de las personas ya que he sufrido en carne propia la discriminación cuando fui niño por ser de una clase social muy humilde”

“Me he reunido con integrantes de la DAIA en su momento para dar las explicaciones de los dichos y pedirle las disculpas correspondientes, cómo así también he estado actualmente en contactos con ellos con el compromiso de seguir trabajando en forma mancomunada por la inclusión, la Paz y la unidad de pueblos”.

“Hoy reitero mis disculpas públicas a TODA LA COMUNIDAD de la DAIA”.