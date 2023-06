El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, salió con los tapones de punta contra Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz quienes quieren impugnar judicialmente el reglamento de Union por la Patria en la Provincia.

El jefe comunal K dijo que “Scioli tendría que haber ido a Capital y Tolosa Paz de consejera escolar. Tiene menos votos que yo. No sé a qué juegan”.

“¿Vienen a Pehuajó y con qué arman? No pueden hacerlo en los distritos de Buenos Aires. Y si arman, arman con cachivaches, con lo que ya está en el cementerio. Eso es ponerle piedras a los compañeros, no tratar de ganar una elección”, expresó Zurro a la AM 750.

Sobre sus candidatos, Pablo Zurro, precisó: “Nosotros tenemos cuadros muy importantes, que son Máximo, Wado, Axel. Axel es el mejor gobernador de la historia de Buenos Aires, y tendrá que hacer lo que le diga Cristina. Cristina tiene que decidir”.