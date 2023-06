En el mundo del fútbol, hay historias que trascienden los límites del deporte y se convierten en leyendas que perduran en la memoria colectiva. Martin Palermo, reconocido por su apodo "El Titán", es uno de esos íconos del fútbol argentino que ha dejado una huella imborrable entre los hinchas.

El 12 de junio de 2011 fue la última vez que Martín Palermo jugó en La Bombonera. El máximo goleador en la historia del club de La Ribera se despidió entre lágrimas y recibió un emotivo homenaje, poniendo punta final a una carrera repleta de sucesos curiosos y emotivos. Ahora, doce años más tarde, gracias a un nuevo podcast titulado "Muchas Gracias Palermo", podemos adentrarnos en las fascinantes historias de su vida futbolística.

La idea detrás de este emocionante proyecto surgió de un padre que, en lugar de contar los cuentos tradicionales a sus hijos antes de dormir, prefería relatar las hazañas de quien hasta hoy sigue siendo su ídolo. Con cada episodio, "Muchas Gracias Palermo" nos presenta una historia diferente sobre la vida y carrera del famoso delantero, pero con un enfoque único y fresco.

“El podcast está basado en una historia real. Yo tengo dos hijos que, a la noche, quieren que les cuente cuentos. Y a mí no me gusta leer, no tengo paciencia. Así que, empecé a contarles historias que yo ya tenía en mi cabeza. Como tenían que ser historias atrapantes para un niño, recurrí a las historias de Palermo, que para mí son increíbles, de superhéroe", contó Martín Seid, el ideólogo del proyecto.

Lo que hace que este podcast sea verdaderamente especial es su capacidad para atraer no solo a los fanáticos de Boca Juniors, el club más emblemático de Palermo, sino a todo tipo de público. Aquellos que disfrutan del fútbol y sus curiosidades encontrarán en esta transmisión digital una fuente inagotable de entretenimiento e inspiración. "Muchos decían que Palermo era un tipo con una vida de película y, para mí, era una vida de podcast”, aseguró Seid, quien está encargado del guión y la conducción del ciclo.

La primera temporada de "Muchas Gracias Palermo" consta de cinco episodios lanzados hasta ahora. Cada uno de ellos presenta testimonios exclusivos de personas cercanas a Martin Palermo, como "Chicho" Serna, Juan Pablo Varsky, Alejandro Fantino, Fabián Cancelarich, José Chatruc, Eduardo Sacheri y Jorge Amor Ameal, entre otros. Estas voces autorizadas se entrelazan con información nueva y emocionante que nos permite revivir los momentos más destacados de su carrera.

En uno de los episodios, se relata la noche en la que Palermo, jugando para Estudiantes, marcó dos goles en el monumental y los festejó haciendo yoga junto a tres de sus compañeros, entre ellos Lionel Scaloni. Otro episodio nos lleva a la Copa América, donde Palermo falló tres penales vistiando la camiseta de la Selección Argentina. Luego, su regreso a Boca y el momento en el que le tocó enfrentarse a Scoponi, quien también logró atajarle un penal.

Además se recuerda el partido contra Platense (club en el que actualmente se desempeña como director técnico) en el que Palermo patinó y pateó un penal con ambas piernas, un hecho que estuvo mal sancionado ya que la falta había sido cometida afuera del área. Asimismo, en ese mismo encuentro, el jugador Chatruc tuvo que ser asistido debido a que había perdido sus lentes de contacto. Otro momento inolvidable fue el histórico regreso de Martín contra River Plate en la Copa Libertadores, después de una lesión, donde marcó su gol número 100. Y, por último, se destaca el memorable partido en el que anotó dos goles en seis minutos contra el Real Madrid de los galácticos.

Si estás ansioso por sumergirte en estas increíbles historias, "Muchas Gracias Palermo" está disponible en plataformas como Spotify y YouTube. Además, el equipo detrás del podcast también se encuentra activo en las redes sociales, compartiendo contenido extra en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok.