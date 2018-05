Luego de que Mirtha Legrand generó polvareda en la opinión pública al reconocer este domingo que se siente "decepcionada" con el Gobierno de Mauricio Macri, otra famosa conductora como Pamela David, reconocida por su afinidad al oficialismo, sorprendió anoche al reconocer que Daniel Scioli "tenía razón" cuando durante la campaña presidencial del 2015 se hablaba de campaña del miedo, cuando desde su espacio advertían lo que iba hacer el macrismo si llegaba al Gobierno.

"Siento que en algún momento tenemos que dejar de hablar del pasado y reconocer lo que está pasando. Los precios están aumentando mucho más que los sueldos y la gente no está llegando a fin de mes. Podemos hablar de todo lo que se está haciendo pero hablemos de lo que está pasando con la gente que no tiene para comer. Porque esa es la gente que no tiene espalda para tener esperanza o fe en que esto más adlenate va a mejorar. No tienen para comer", opinó Pamela.

En declaraciones al programa DeboDecir, David agragó: "A mi me da la sensación y me duele reconocerlo, pero cuando estaba la campaña entre Macri y Scioli y se hablaba de la famosa campaña del miedo, se hablaba de cierta insensibilidad. Y hoy me duele reconocer que siento que es así, que no empatizan con la gente pobre. Más allá que los números de los planes sociales digan otra cosa. No hablemos de números, vayan a las veredas, vean a la gente durmiendo en la calles".

Estas declaraciones llegan luego de las expresiones que lanzó Mirtha Legrand durante su programa de este fin de semana, cuando le consultaron por Mauricio Macri y fue lapidaria: "Me siento decepcionada y defraudada". La diva de 91 años volvió a mostrarse muy crítica con el actual gobierno ya que la semana pasada le había cuestionado al presidente los días de vacaciones que se tomó: "Si yo fuera Presidenta y tuviera el país en las condiciones que está ahora, no me voy de vacaciones".