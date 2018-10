"En vista de que las cámaras de laboratorios nacionales decidieron no seguir con el convenio a partir del 31 de octubre, decidimos cambiar aspectos. El primero, eliminar la intermediación de las cámaras de laboratorios. Lo que proponemos nosotros es empezar a negociar uno a uno con cada laboratorio, mediante cartas de adhesión que ya enviamos el viernes pasado. Les estamos informando que no vamos a trabajar a través de las Cámaras, sino que queremos negociar a en forma individual", señaló Cassinotti.

Las dos cámaras nacionales -CILFA y COPERALA- son quienes decidieron rescindir un contrato que tenía vigencia hasta el 31 de marzo del año entrante.

"Como CAEME (que es la cámara de laboratorios internacionales) mantuvo vigente el convenio, se respetan las condiciones hasta el 31 de marzo de 2019. Después de esa fecha, pasaremos a negociar laboratorio por laboratorio, como lo estamos haciendo ahora con los nacionales", agregó el titular del PAMI en declaraciones al medio Infobae.