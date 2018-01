Urtubey subrayó que el papa "es un jefe de Estado, el jefe del Estado Vaticano y, aparte, el pastor de una Iglesia. Con su formación jesuita, hay que entender que tiene una misión pastoral y, como habitualmente sucede, no vuelven a su lugar de origen por mucho tiempo". "Está bien, si están misionando en el África o es Sumo Pontífice", agregó.

"Yo le quiero, en lo personal, quitar implicancias políticas”, afirmó el salteño, consultado sobre el viaje del Sumo Pontífice a Chile y Perú sin visitar Argentina, al tiempo que manifestó: "Me parece que el papa está para otra cosa y no para discutir la interna de su país, por más que haya nacido acá".

Asimismo señaló que Francisco "está jugando en otra escala, otra liga, en la NBA y no discutiendo qué pasa en las ligas de ascenso en la Argentina". "Me encantaría que viniese a la Argentina y estoy convencido de que en algún momento va a venir", manifestó.

Y agregó: "Pero para el no debe ser fácil, porque tiene una tarea que lo tiene que alejar inevitablemente de aquellas situaciones que lo hagan vulnerable en términos emocionales e, inevitablemente, en la Argentina, le debe pasar eso. ¿Por qué? Porque es su país, es donde vivió casi toda su vida. Entonces, naturalmente yo lo entiendo, desde su responsabilidad y desde su mirada".

Las Presidenciales 2019 y el peronismo

Por otra parte, el gobernador salteño señaló, en diálogo con Mitre, en cuanto a las próximas elecciones: "Nosotros vamos a hacer un esfuerzo por tener un candidato competitivo, porque tenemos una obligación como una fuerza política central en la política argentina. Tenemos la obligación de ofrecer una alternativa a los argentinos".

Urtubey aseguró estar abocado "a colaborar en la construcción de un Peronismo que pueda ser competitivo" y en ese sentido, dijo: "Debemos poner al que mejor sea de nosotros, el que mejor pueda expresar la idea que queremos representar. Porque si lo que queremos es amontonar dirigentes, nunca nos va a ir bien. Lo primero que hay que hacer, es acercar la fuerza política a la gente. Lamentablemente, si hemos perdido, es porque hubo otra fuerza política que se pudo parar más cerca de la gente que nosotros."

En cuanto a considerar a Cristina Fernández de Kirchner como líder del peronismo aseguró que "no" ve que "sea posible". "Si para algunos el peronismo debe expresar la vuelta del kirchnerismo, claramente, no solo yo no estoy de acuerdo, sino que tampoco vamos a ser competitivos, en esto hay que ser prácticos. Creo que es un ciclo agotado", remarcó.