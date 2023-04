"Un mural con mi imagen? En mi barrio? Con el más grande al lado mío?", escribió la deportista Paula Pareto luego de visitar la obra de arte que homenajea a deportistas argentinos en San Fernando.

El mural, pintado por el artista Bruno Galati, es parte del Paseo "Festival de Arte Urbano" que el Municipio está generando en el barrio de San Fernando Oeste, en el que intervino también un equipo de muralistas, entre los que se encuentran el reconocido Sebastián Cener y otros talentosos artistas de trayectoria internacional.

En la obra se retrata también a Diego Maradona, Lionel Messi, Emanuel Ginóbili, Luciana Aymar, Guillermo Vilas y Juan Manuel Fangio, junto a Paula Pareto, todos deportistas argentinos que representaron a la Argentina en el mundo con el mayor de los éxitos.

Durante su visita al mural, junto al Intendente Juan Andreotti, "La Peque" Pareto manifestó: “Me encanta como está dibujado, que tenga los anillos olímpicos, la medalla y lo que más me gusta es estar al lado del Diego, creo que es el broche de oro para lo espectacular de todo esto, aparte del resto de los deportistas; estar ahí a la derecha del Diego es lo que más me gustó. Y está acá a 10 cuadras de la casa donde yo nací y me crié, les agradezco al Municipio y a todos los vecinos por este lindo reconocimiento”.

Pareto fue la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro Olímpica (Río 2016), bronce (Beijing 2008) y diploma Olímpico en Londres 2012. Fue en 2015 campeona del mundo en la categoría de -48 kilos, siendo la primera mujer no asiática en diez años en ganar un título mundial de esa disciplina.

Además, ganó casi 50 medallas en total entre diferentes competiciones internacionales, 20 de ellas de oro, y es también la primera mujer del país en ganar dos preseas Olímpicas en un deporte individual.