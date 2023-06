El gremio bonaerense lanzó un anuncio que reza: "27 de junio. Es mi día. Es día no laborable. Yo paro", convocando a una insólita medida de fuerza para este martes. Desde la Gobernación entienden que el calendario escolar no incluye el asueto por el Día del Trabajador Estatal. No obstante, peligran las clases en la Provincia.