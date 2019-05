Representantes de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) del municipio de General Pueyrredón señalaron que una gran porción del sector comercial adhiere al quinto paro impulsado contra el Gobierno nacional. No obstante, precisaron que hay una “imperiosa necesidad que hay de hacer caja”, dada el descenso de las ventas durante los últimos meses.

Gustavo Casciotti, el titular de la entidad, explicó al portal regional 0223 que varios comercios del centro “van a estar cerrados”, a contrapartida de los ubicado en la periferia al estimar que “van a estar abiertos en su mayoría”.

“Se nos pone en una verdadera encrucijada porque el grueso de los comerciantes adhiere a esta medida y entiende que es una manera de demostrar que estamos mal pero al mismo tiempo hay una situación de complejidad muy grande en el día a día”, planteó el integrante de Apyme.

Además, precisó que “si no se hace caja después no hay billete al otro día para poder pagar todas las obligaciones con las que tiene que cumplir un comerciante”. “Todos los comercios estamos complicados por la caída de las ventas y lo cierto es que un día de no facturación termina siendo un golpe letal en la caja de nuestros negocios”, subrayó.

Casciotti destacó que no haber una modificación de la política económica “tampoco hay indicios de que vaya a cambiar esta situación de crisis”. “Como pequeños y medianos empresarios estamos absolutamente convencidos de que este paro debería servir para tratar de aminorar o reducir de alguna manera el impacto negativo de estas políticas”, sintetizó.