La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, mantuvieron una reunión con más de 100 empresarios y comerciantes de Quilmes, en el marco de la campaña electoral.

Conversaron sobre temas de coyuntura relacionados con el sector y la perspectiva de futuro. "Para nuestra concepción, no hay proyecto local sin proyecto nacional. Es algo que nos demostró muy claramente Néstor Kirchner habiendo sido primero intendente de su distrito en Río Gallegos; luego, Gobernador y después Presidente. Hay oportunidades de desarrollo para los comerciantes y para los consumidores en un contexto de país; no hay posibilidad de salvarse solos, sino que hay que poder tener condiciones generales para que eso suceda. Nosotros aquí tenemos la responsabilidad como Municipio de poder impregnar de ese modelo y proyecto de país de Néstor y Cristina a nuestra gestión local”, sostuvo Mayra.

La Jefa comunal señaló que en 2019 realizaron "dos foros de gestión y uno de los reclamos era las diferentes ventanillas que un expediente debía recorrer para habilitación de un comercio". En ese sentido, dijo: "Hemos entregado habilitaciones de comercios de hace 10 o 15 años que están en nuestro Municipio porque redujimos esos trámites y hoy en 90 días tenemos la posibilidad, de si está todo en condiciones, entregar la habilitación a los comercios. Esto tiene que ver con recuperar capacidades del Estado y que los contribuyentes y comerciantes, y quienes apuestan a Quilmes tengan confianza de que hay un Estado Municipal que está funcionando”.

Asimismo, la Intendenta aseguró: "Me enorgullece decirles que en esta gestión vamos a superar las 1.000 obras. Son obras que transforman nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de quienes la habitamos. Por esto que les estoy contando es que quiero seguir trabajando. Sé todo lo que hay que hacer en Quilmes, quiero hacerlo, porque estoy segura de que hay progreso y hay posibilidades de mejoras. Les pido que nos sigamos acompañando”.

En este marco, Mayra repasó las principales obras realizadas en su primer mandato, que representaron un progreso para la ciudad en general y para el entramado comercial y productivo local en particular. En este sentido, destacó el plan de pavimentación, la renovación integral del Paseo Rivadavia y de la avenida 844, en Trabajo conjunto para impulsar el potencial productivo de la ciudad.

Por su parte, el diputado nacional afirmó: “Me llena de alegría que hayan podido construir esta relación con Mayra. Está bueno que la Intendenta pueda escuchar el elogio cuando algo se hace bien y también que ustedes puedan expresar con la más absoluta de todas las libertades aquello que falta o creen que falta, o que abran el espacio de discusión para poder encontrar puntos de síntesis para mejorar la gestión del día a día”.

Y agregó: “Ojalá puedan estimular este tipo de encuentros, hacerlos más participativos, y ojalá puedan tener un Quilmes mejor. Hoy hay más luz en Quilmes que hace cuatro años y tienen una Intendenta que recorre y trabaja diariamente no solo su propio distrito, sino los lugares donde se consiguen las cosas para que ustedes puedan tener mejor calidad de vida”.

En este sentido, Máximo dijo “cuando recuperamos la noción y el sentido de comunidad se trabaja mejor. Creo que una de las claves es recuperar el sentido de comunidad, de comunión que tenemos que tener. Juntas y juntos y no significa que tengamos que pensar igual”. A su vez, el diputado nacional sostuvo que "yo no vengo a querer suprimir a nadie. No creo que esto lo arreglemos si no existiera Larreta. Estaría mal mi cabeza si pensara que si no existiera una fuerza política yo arreglo un problema del país. No creo podamos arreglar nada de esa manera".

"Nosotros aparte somos aquellos que nos gusta que nos exijan. Lo escuchaba a Alberto (López, presidente de la Cámara de Comercio de Quilmes) cuando hablaba de los aplaudidores y es verdad, hay que cuidarse de los aplaudidores tanto como de los que buscan el aplauso fácil. Hay mucha gente que a veces viene a hablar con ustedes en diferentes lugares y que viene a buscar el aplauso fácil y a decirles que todo se resuelve en dos segundos; o que se resuelve en materia de seguridad, metiendo bala o en materia de economía eliminando impuestos y que la vida sea algo que sucede, y creo que no funciona de esa manera. Así que prometo cuidarme, como hice toda la vida, de los aplaudidores, les pido compromiso también a cada una y cada uno de ustedes, de los que buscan el aplauso fácil”, manifestó.

Respecto al acuerdo con el FMI Máximo dijo que “producto del acuerdo lejos de haber una baja en la inflación, la empinó. Y ustedes lo saben por las tasas de crédito, hoy todo se encareció. A la Argentina de prestaron por sobre la capacidad que tenía de recibir ese préstamo. Le daba hasta 18 o 20 mil millones de dólares e incluso algunos países europeos se negaban a que la Argentina recibiera la extravagante cantidad de 45 mil millones de dólares, que aparte venía con un endeudamiento con el sector privado previo que muchos no recuerdan. O el famoso crédito a 100 años que se había dado en 2017 que según los medios hegemónicos era una demostración de confianza en Argentina. Eran 2.700 millones de dólares que si uno lo analiza y juega con los números, es el valor del gasoducto”.

Y añadió: “Entonces uno lo que entra a pensar, y por eso decía lo del aplauso fácil antes, a mí me encantaría venir y decir que todo es soplar y hacer botellas. Pero no, cuesta. El proceso 2003-15 fue durísimo, no fue un proceso fácil. Muchas veces hasta nuestras propias compañeras y compañeros lo ven en el final, con los resultados positivos, pero la construcción de esos resultados, o de esos niveles de independencia para nuestro país, es necesario para que cualquiera se desarrolle, piense como piense, pertenezca al espacio político que pertenezca, necesita un continente de estabilidad para su desarrollo”.

El encuentro, del que participaron la directora del Banco Nación y candidata a diputada nacional, Julia Strada; de Banco Provincia, Laura González; y miembros del gabinete municipal, tuvo como objetivo dialogar e intercambiar miradas con empresarios, comerciantes, gastronómicos e industriales de Quilmes para buscar puntos de encuentro sobre los cuales construir políticas públicas que fomenten el empleo y la industria local; incentiven la inversión en el distrito; y permitan coordinar entre empresarios y municipio las necesidades de capacitación y formación para el trabajo.