El referente social Rubén Luna es el precandidato a intendente por Libres del Sur. El cooperativista presentó la lista que lo acompañará para competir en las próximas elecciones.

"La mayoría es gente nueva en política y que está trabajando. No tenemos ningún candidato de afuera que no sea de nuestra cooperativa. Son cooperativistas los que integran la lista. Hay gente joven que no estuvo nunca en política y vamos a acompañarlos", explicó Luna al Multimedio Pringles.

Los candidatos a concejales son Juan Manuel Puga, Vilma Torres y Oscar Galli mientras que la concejera escolar es Maiena Acosta.

En total son ocho los precandidatos a intendente de Coronel Pringles pero solo Unión por la Patria y Juntos van a intentas.