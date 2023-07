La interna de Unión por la patria en Lincoln deja diferentes ofertas de cara a las próximas elecciones primarias. Una de ellas está encabezada por Jorge Abel Fernández, exintendente durante dos periodos, y quien fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación por corrupción. Más allá de ese hecho, siguió su campaña adelante.

El también titular del PRODECO, del Ministerio de Seguridad que dirige Aníbal Fernández, presentó su lista de precandidatos para competir contra Bernardo Baccello, del Frente Renovador, quien ya aclaró que esta otra lista "no los representa ni conduce". Baccello no obstante sostuvo "que el gana, conduce, y el que pierde acompaña".

Este lunes, Fernández apaciguó las aguas y dijo que el peronismo en Lincoln "no está separado". "Hay otros componentes del frente electoral, que tienen otro pensamiento y que no está mal", dijo.

"Acá a partir del 13 de agosto las puertas están abiertas, el desafío no es ganarle a Fernández, es ganar el municipio. Cada uno tenemos nuestros defectos y virtudes, debemos estar todos juntos. No es que yo no dialogue, si no es que no me llaman, son matices, sino cuestiones de fondo", aseguró. "Después del 13 de agosto debemos abrir la puerta y el corazón, tenemos que dejar algunas cuestiones que tiene que ver con las rencillas personales, y ponernnos a trabajar por un Lincoln mejor", remarcó