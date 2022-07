Acompañada por Javier Iguacel, Gerardo Milman, Alberto Assef, Florencia Retamoso, Patricia Vázquez, Carlos Kambourian, Martín Culatto y los dirigentes locales Ezequiel Pazos y Daniela Grana, la titular del PRO Patricia Bullrich visitó el partido de José C. Paz.

En el marco de la recorrida, se refirió a temas ligados al delito urbano. Al respecto, señaló: "Es tremendo lo que me han contado en la reunión con familiares y víctimas de la inseguridad. Es impresionante la cantidad de historias de asesinatos, violencia y crímenes que me contaron que sufrieron familias, mamás, chicos jóvenes. Es algo que pega fuerte y te da bronca, porque nosotros habíamos logrado una mejora cuando estuvimos en el gobierno, en José C. Paz estaba la Gendarmería, teníamos una política distinta, porque se perseguía al delincuente, pero ahora volvimos para atrás".

Y arremetió: "Cuando los gobiernos son cómplices y son penetrados por el narcotráfico, la situación llega a ser terminal".

Durante la visita, Bullrich se reunió con familiares de víctimas de inseguridad.