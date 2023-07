La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich recorrió Tres de Febrero y brindó apoyo a Gustavo Spalletti, su representante en el distrito gobernado por Diego Valenzuela, quien busca otro mandato y deberá enfrentar una primaria por decisión de la superestructura. Entre ambos dirimirán la interna y luego deberán competir con el peronismo.

"Mi programa es un programa de transformación, de cambio de fondo. No es un cambio de tibios, pero no es un cambio violento, es un cambio en paz. Ahora, tibiezas no. Es un cambio de fondo, profundo, con carácter, con personalidad, con decisión. La gente quiere un cambio fuerte, no a medias", lanzó la exministra de Seguridad durante una recorrida por la localidad de Caseros.

“La salida está en lo que somos capaces de cambiar para que todo eso que posee la Argentina se convierta en riqueza”.



Estuvimos en Tres de Febrero con @Nestorgrindetti, acompañados por @cristianritondo y el equipo de La Fuerza del Cambio. Vinimos a apoyar a @GSpallettiOK,… pic.twitter.com/jBrbYsGXgm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 11, 2023

Según informó el medio local Primer Plano Online, Bullrich también cuestionó al ministro de Economía, Sergio Massa. Si cree que el 120% de inflación no está ligado a la palabra ajuste, se equivoca. Todos los santos días le está sacando la plata de los bolsillos a los argentinos con esta inflación. Massa es el peor ministro de Economía: nos está dejando un país destrozado".

Bullrich estuvo acompañada por el precandidato a gobernador de su espacio, Néstor Grindetti, y por el diputado nacional Cristian Ritondo, quien encabeza la nómina de postulantes para renovar su banca en el Congreso. También fue parte el dirigente de Morón Martín Culatto, que integra la boleta de diputados provinciales por la primera sección en tercer lugar.