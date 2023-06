Este jueves, vecinos y personal de salud de Pehuajó se movilizaron a la plaza central de la ciudad Dardo Rocha para protestar por la quita de prestaciones de IOMA a la Clínica Oeste. La comunidad reclamó que la mutual suspenda la resolución en cuestión.

Cabe aclarar que la obra social bonaerense, tras la detección de irregularidades en el marco de acusaciones al intendente Pablo Zurro, le quitó las prestaciones al único centro de salud privado de la ciudad.

En este marco, en los últimos días, el IOMA emitió una resolución (2545) en la que determinó bajar las prestaciones en dicho nosocomio, afectando el 70% de los ingresos del mismo.

Entre los problemas encontrados, la mutual consideró que la guardia del establecimiento no es un shock room. Además, se detectaron remedios vencidos y comida y bebida con medicamentos en una heladera y vacunas y un urocultivo en otra.

Según informó el diario Noticias local, la clínica emitió un comunicado en el que señaló que irá ante la Justicia y sostuvo que la decisión de IOMA “es un claro acto político de quienes hoy ejercen el poder”.

Además, señaló que “de darse el corte del servicio se pondrán en juego no sólo más de 40 puestos de trabajo en Pehuajó, sino también el derecho del afiliado de elegir quien es su prestador”.

Juan Miguel Cumba, miembro del equipo médico responsable de la Clínica del Oeste, remarcó que “las irregularidades son menores y sin posibilidad de revertirlas en determinado tiempo” es una nueva actitud en contra de la institución, destacó en diálogo con Radio Mitre.

Cabe aclarar que el escenario electoral no es ajeno a esta disputa, ya que Cumba fue excandidato a intendente por Juntos por el Cambio en 2019 y actual postulante a concejal.

En cuanto al desarrollo de la movilización llevada a cabo durante este jueves, Cumba se mostró satisfecho con el acompañamiento en la marcha y en diálogo con el medio local 365 Pehuajó, apuntó contra Zurro al sostener que “ya está demostrado desde hace años” que “hay una animosidad contra la clínica”.

En ese marco también habló de “ordenanzas falsas” y “transferencia de plata a los médicos para que se vayan al hospital, impidiéndoles que vayan a la clínica, porque no son full time”. Y agregó: “Si no es así, porque el señor intendente dice que no es así, que colabore para que se reabra la inscripción de la atención de IOMA, eso me demostrará que no es cierto lo que yo digo”.

Zurro, por su parte, en una entrevista a la radio FM Del Sol señaló que “la realidad es que hicieron una inspección y encontraron irregularidades” y que “lo que tienen que hacer los directivos de la Clínica es cumplir el reglamento”. Y agregó: “Ahora, ¿cómo me van a echar la culpa de supuestos incumplimientos de la clínica?”.