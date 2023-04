El macabro hallazgo se produjo en el distrito bonaerense de San Nicolás. Una pareja de policías llamó a la Fiscalía local porque un perro apareció desde un basural con restos humanos, que resultaron ser dos piernas. Ahora la Justicia investiga si se trata de las amputadas a José Luis Silva, un paciente oriundo de San Pedro que murió el domingo 9 de abril en la clínica San Nicolás, luego de que su familia denunciara una serie de irregularidades en la atención médica por parte de PAMI. Pocas horas después del fúnebre descubrimiento, llamó la atención que desde ese sanatorio privado denunciaron en la Comisaría primera de San Nicolás que los miembros amputados a Silva habían sido “robados”.

Esa concatenación de acontecimientos derivó en una investigación del fiscal Martín Mariezcurrena y que tiene como hipótesis principal la disposición final irregular de residuos patogénicos que vincula lo ocurrido con el paciente sampedrino fallecido. De acuerdo a lo que precisó a LaNoticia1.com el funcionario judicial, las piernas aparecieron junto a otros residuos patogénicos como “ampollas de remedios, jeringas, zondas, mangueritas y algunos papeles”. El fiscal dispuso medidas para la investigación, que descartó en principio que se tratara de “un hecho de sangre” y se centró en la disposición inadecuada de residuos patogénicos, regulada por normativa vigente en el Ministerio de Salud.



El posteo de la hija de Silva tras el hallazgo en el basural.

Para la Justicia, la vinculación del hallazgo de las piernas con el caso Silva fue inmediata. El hombre de 74 años y su familia comenzaron a peregrinar con PAMI en diciembre pasado, cuando su médico de cabecera se jubilaba y les dijeron que sólo hacía recetas pero ya no atendía. El 24 de enero tuvieron la primera consulta y recién un mes más tarde, luego de una breve internación, pudo hacerse los estudios que le habían solicitado. Con los resultados fue derivado a la clínica San Nicolás, de la familia de médicos Fernández Viñas. Allí les dijeron que si hubiese llegado antes, quizás le podían salvar las piernas. Pero había que amputar. Además, PAMI no autorizaba la operación y debían pagar 200 mil pesos.

Silva fue operado el 13 de marzo. Algunos días después, tras amputarle las piernas en la clínica San Nicolás, el paciente fue internado en el Hospital de San Pedro. En ese marco, desde el sanatorio de los Fernández Viñas llamaron a su familia para decirles que tenían que retirar por sus propios medios las piernas que le habían amputado al paciente, porque no contaban con servicio de disposición final de residuos patogénicos. Finalmente, José Luis falleció el pasado domingo 9 de abril. En medio del duelo de la familia, y con el hallazgo de un perro que encontró dos piernas humanas en un basural, una de las hijas de Silva, llamada Alicia, pidió que la Justicia investigue la muerte de su padre.

“Quiero pensar y quiero creer que esas piernas no son de mi papá. Estos cuatro meses fueron difíciles, todavía no pudimos hacer el duelo y queremos que a mi viejito lo dejen descansar en paz. Queremos que la Justicia investigue la muerte de mi papá. Yo no acuso a nadie pero necesito que investiguen qué fue lo que pasó”, señaló Alicia en declaraciones ante nuestros micrófonos. En ese contexto, la mujer también indicó que recibió reproches por parte de la clínica San Nicolás, donde fue operado su padre, luego de que su familia diera a conocer a este medio la pesadilla que pasaron cuando desde el sanatorio privado le pidieron que retirara los miembros amputados tras la cirugía.

En tanto, Guillermo Pulti, del diario El Norte, contó a LaNoticia1.com cómo se produjo el macabro hallazgo. “El perro de una vecina llegó con una pierna desde un basural que está cercano al lugar. El animal se puso a jugar con eso justo enfrente del domicilio de su dueña, donde residen una pareja de policías. Fueron ellos los que dieron aviso a las autoridades”, relató el periodista. “A partir de ahí empezó un operativo y la principal línea de investigación ahora apunta a la vinculación con el caso de Silva”, explicó el cronista, quien además confirmó que el hallazgo de las piernas se produjo el viernes a las 12.00 y 5 horas más tarde, a las 17.00, la clínica San Nicolás denunció el robo de los miembros amputados.



La clínica San Nicolás.

Por su parte, desde ese sanatorio privado salieron a brindar explicaciones. “Hubo un robo en la Clínica, se llevaron una caja con restos mortuorios, dos televisores, una silla de ruedas y otras cosas”, detalló a Diario El Norte, Roberto Fernández Viña, director de la Clínica San Nicolás. Acerca de la denuncia, que llamó la atención por haber sido radicada luego de conocerse la noticia sobre el hallazgo en el basural, el propio médico y director de la institución reconoció haberse notificado por los medios sobre la aparición de las extremidades inferiores. “Nos enteramos por el diario que habían aparecido unas piernas, entonces fueron a revisar y faltaba una caja”, detalló el profesional este sábado.

Por último, el fiscal Mariezcurrena expresó a LaNoticia1.com que “a esta altura hay serias sospechas de la vinculación” de ambos casos. “Esa es la principal hipótesis”, confirmó y agregó: “Más aún cuando posteriormente al hallazgo, un empleado de la clínica se presentó en la comisaría para denunciar el robo de los miembros amputados. Sobre este tema prefiero no hacer comentario alguno”. “Vamos a tomar muestras de la familia para determinar la identidad de esos restos. Estamos trabajando con la Comisaría Primera de San Nicolás y con la Comisaría Ecológica. Por ahora la investigación sigue abierta”, concluyó Mariezcurrena, quien caratuló la causa como “Averiguación de ilícito”.