José Luis Silva permanece internado en grave estado en una clínica de San Pedro pero su cuadro no hubiera llegado a tal extremo si hubiera sido atendido a tiempo. Para peor, Liliana, su hija, recibió el insólito pedido de retirar las extremidades amputadas a su padre en otro centro de salud de San Nicolás porque la clinica no tiene cómo depositarlas.

"En diciembre comenzó la peor historia de la vida de papá", contó su la hija de Silva quien padece ahora una trombosis aguda de la aorta, cuando su médico de cabecera se jubila en diciembre. "Tuvimos que esperar a enero, hasta que PAMI central designara un nuevo profesional. Mientras tanto, no aguantaba más el dolor y todavía caminaba. El 24 de enero comenzamos con la primera consulta. Pedimos turnos a distintos especialistas y no hubo uno que lo atendiera en menos de 15/20 días, por falta de turnos y/o vacaciones", relató.

Luego necesitó un Eco-Doppler pero los turnos eran para marzo. Si bien fue atendido, el estudio se seguía postergando. Finalmente cuando un médico lo atendió ante el empeoramiento del cuadro y le hizo el estudio, ya no había camas en San Pedro.

"Después de casi un día esperando para el traslado, mientras las horas pasaban y el dolor era insostenible, llegué con el a la clínica San Nicolás, donde el cuadro cada vez fue peor. “Si lo hubiese traído antes, le salvaban las piernas, incluso la vida”. Textuales palabras del médico de guardia y otros médicos. Nadie entendía por qué lo dejaron pasar tanto", lamentó.

En la clínica de San Nicolás les explicaron que debían abonar 200 mil pesos para pagar el anestesista y materiales descartables, por lo que iniciaron una colecta. Las hijas de José Luis fueron a PAMI San Nicolás para consultar por el pago extra, puesto que les sorprendió que la obra social no cubriera la operación. En la dependencia del organismo nacional le informaron que “no deberían cobrarles nada” y les pidieron que hagan “una queja” formal.

Como si esto no fuera poco, su hija detalló: "Parece chiste, pero hace dos tardes atrás estaba en el hospital y recibo una llamada de la clínica de San Nicolás, atiendo y me dicen mire yo le tengo que contar que el doctor parece que se olvidó de informarle que ustedes tienen que venir a retirar los miembros que le amputaron a su papá". Además le informaron que el trámite se hace una casa de sepelio o que el familiar debe ir en persona a retirarlo.

Según argumentaron, "aparentemente ellos no tienen los residuos patológicos para desechar esto". Allí averiguó que el trámite costaba 20 mil pesos. "Una empleada de la clínica me dijo: Eso se crema y se pone en una urna, entonces cuando su papá termina de morirse usted junta todo en una urna. O se ponen las piernas en un ataúd chiquito y cuando su papá termina de morirse lo ponemos todo junto. Yo le dije: “¿Usted me está diciendo en serio?”", agregó, en una conversación que parece salida de una tragicomedia.

"Hoy lo tenemos desde el día de ingreso con un cuadro irreversible en terapia intensiva, esperando un milagro", concluyó.