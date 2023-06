El ex jefe comunal, Jorge Fernández, cumplió dos años de prisión por otros delitos, pero el fiscal de Junín, Esteban Pedernera, pidió 9 años de cárcel por “45 supuestos hechos delictivos”. Fueron cuatro días de audiencias con 16 testigos.

Los acusados son Fernández (ex jefe comunal del Frente para la Victoria) y los ex funcionarios Walter Fernández, Marcelo Porto y Mario Ruiz. Los acusan de “asociación ilícita, falsificación de instrumentos, uso de instrumento ideológico falso y defraudación contra la administración pública”.

El ex intendente había sido arrestado anteriormente tras ser acusado de los delitos de adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP.