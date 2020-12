El director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata, Federico Isla, afirmó que por la “intervención del hombre” las playas bonaerenses están perdiendo un metro de costa por año.

“Los partidos más afectados por la erosión costera son el Partido de la Costa, Mar Chiquita, Villa Gesell, Pinamar y Necochea”, aseguró el geólogo, Federico Isla. “Las tormentas y sudestadas son cada vez más usuales”, alertó Isla.

El investigador afirmó que “se está perdiendo patrimonio provincial como por ejemplo las zonas de recreación, las playas. Se pierden lotes, terrenos, que van quedando bajo el agua, se destruyen los balnearios. Por otro lado, hay gente que ya no entra a su casa por la calle, sino que lo hace por la playa. Hay avenidas costaneras que se las comió el mar”.

“El problema de la erosión es común en el mundo porque se construye donde no se debería construir y deberían dejar las costas lo más naturales que se pueda”, explicó Isla sobre la intervención del hombre en la naturaleza.

El geólogo afirmó que “el problema no son solo las urbanizaciones no autorizada, también hay que pensar cómo forestar y cómo hacer vertidos. En algunos casos no tiene sentido recuperar playas cuando, en poco tiempo, si no mejoran las condiciones sanitarias habrá que prohibir que la gente se bañe”.