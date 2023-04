El intendente de Tornquist Sergio Bordoni (Acción por Tornquist) designó a Julio Baamonde, delegado municipal de Sierra de la Ventana, una decisión que fue objetada por organismos de derechos humanos y concejales.

"El designado se ha desempeñado como personal civil de inteligencia durante la dictadura cívico militar, y sería de una irresponsabilidad gravísima que conociéndola haya procedido en ese sentido", apuntaron en un comunicado desde CTA Bahía Blanca contra Bordoni. También se expresó la APDH y desde los bloques de concejales del Frente de Todos y Juntos por el Cambio pidieron su remoción.

Y agregaron: "Como indican los mismos manuales de procedimiento militares, la inteligencia constituyó la columna vertebral para las acciones represivas que terminaron con la desaparición forzada de 30.000 ciudadanos, la tortura y la apropiación de bebés nacidos en cautiverio. Tomando como ejemplo el antecedente de Néstor Montezanti, que desempeñó el mismo papel, y fuera separado de su cargo en la Universidad Nacional del Sur y sometido a Juicio Político por el Consejo de la Magistratura, exigimos la inmediata desvinculación de Baamonde del cargo y de cualquier tarea en organismos públicos".

No es la primera incursión en política de Baamonde, quien integró como candidato a concejal la lista del justicialismo en el año 2003 y trabajó para el Ministerio de Salud de la Nación. En un documento colgado en la web del "Proyecto Desaparecidos", figura como integrante del Batallón de inteligencia 601.

En declaraciones a NoticiasTornquist.com.ar, el Secretario de Gobierno y Seguridad, Ezequiel Gabella, ratificó en el cargo a Baamonde. “Cuando nosotros designamos a Julio Baamonde como delegado, absolutamente nadie, en los primeros días de su gestión, hizo un planteo de que no era la persona idónea por esta cuestión, llama poderosamente la atención que varios días después surge que no era la persona indicada por estar involucrado en tal o cual cosa”, refirió el funcionario del gabinete de Bordoni.

“Me dolería mucho que haya personas que quieran capitalizar políticamente esto, veo una resolución emitida por los concejales que tienen todo el derecho a presentarla, pero yo los invito a que hagan la denuncia donde corresponde si efectivamente tenemos involucrada a una persona de manera directa en semejante aberración y ahí el intendente sin dudar tomará la decisión de destituirlo del cargo”, dijo.

Gabella también manifestó que "mientras no sea resuelto el caso, Julio seguirá siendo el delegado porque esa misma democracia que tanto nos costó sostener dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, no estoy diciendo que lo que ocurrió no sea verdad”.

“Es algo espinoso porque toca temas muy sensibles”.