El senador de Juntos por el Cambio por la quinta sección, Alejandro Rabinovich, acusó a las autoridades del pequeño municipio de Tordillo de inflar el padrón de cara a las elecciones de este año.

"En la localidad con menos habitantes de la Provincia de Buenos Aires, que mide 6 x 12 cuadras, nadie conoce a los 167 nuevos vecinos que hicieron el cambio de domicilio de repente", sostuvo Rabinovich. Es que según el Censo 2022, este municipio de la quinta tiene 2.672 habitantes.

El legislador hizo hincapié en que "la cantidad parecerá insignificante pero, a cambio de darles la licencia de conducir, incorporaron en el padrón una cantidad de personas que infla el 10% de los votantes y define la elección".

"En este distrito el kirchnerismo gobierna desde hace 20 años desde la trampa y el autoritarismo. Esta es otra maniobra típica de ellos. No les interesa la gente, sólo les importa perpetuarse en el poder", opinó Rabinovich.

Desde la comuna, el intendente interino Alfredo Farías, respondió que todo es falso. "Once días faltan para la publicación de los padrones provisorios que van a determinar la cantidad de votantes que tiene nuestro distrito. Un senador llamado Alejandro Rabinovich ha sembrado suspicacias respecto de la incorporación de 167 cambios de domicilio", comenzó diciendo Farías en un video.

Y añadió: "Es imposible que el senador Rabinovich tenga ese dato, puesto que no están publicados los padrones y el cronograma electoral estima que el 5 de mayo de este año estarán publicados los padrones provisorios, por ende está mintiendo. Respecto de la denuncia o acusación que hace el senador, en la cual se le otorga el carnet de conducir por hacer el cambio de domicilio para después inmiguirse en la vida política de nuestro municipio, es falso".

"Nosotros, en el año 2022, el 28 de diciembre, hicimos un decreto en el cual regula que cada persona que hace el cambio de domicilio a nuestra localidad debe esperar seis meses, 180 días corridos, para que nosotros podamos iniciarle el trámite", aclaró.

Y dirigiéndose al senador, Farías dijo: "la teoría suya que a cambio de que hagan el cambio de domicilio, entregamos la licencia de conducir, está impedido por el decreto número 429 del año 2022, puesto que deben esperar 180 días a partir de que hagan el cambio de domicilio. Por ende, el cálculo es, quien hace el primero de enero el cambio de domicilio podrá tener el 30 de junio la licencia de conducir".

"La intención nuestra desde el Poder Ejecutivo no es regalar, no es favorecer, no es que nadie se inmiscuya en nuestra vida política. Por eso tenemos el decreto firmado, me acompaña la jefa de tránsito (Virginia Ferrari), que con ella misma resolvimos el tema de que aquella persona que decide vivir en Tordillo libre como la Constitución lo establece, tener el domicilio en Tordillo, deberá esperar seis meses para que se le otorgue la licencia de conducir", aseguró.

Y continuó: "Quiero llevar tranquilidad a los habitantes de Tordillo, como así también a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que en nuestro municipio no se realiza ninguna maniobra para que interfiera en un resultado electoral. Asimismo invito al senador Rabinovich acompañarlo a la justicia electoral para que determine si lo que está diciendo es verdad. Estoy absolutamente seguro y con la tranquilidad de que es todo una falacia, una mentira, como nos tienen acostumbrados la gente de este partido político que a veces se llama Juntos por el Cambio, otra veces se llama Cambiemos, lo único que hacen es mentirle a la gente, inventar causas, ir a la justicia para que sus falsedades se vuelvan verdades".

"El aparato judicial en la Argentina los está favoreciendo, esta vez no van a tener la razón. En Tordillo no hay ninguna maniobra, vuelvo a repetirlo, ninguna maniobra para que seamos favorecidos en un resultado electoral. Somos gente honesta, que hacemos política de toda la vida, caminamos por nuestras calles y lo vamos a seguir haciendo. Así que lo que está diciendo el señor Rabinovich lo deberá comprobar en la justicia y lo insto nuevamente a acompañarlo para que su falsedad saque la luz", finalizó.