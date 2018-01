La audiencia pública prevista para el "Corredor Vial E" terminó con frustración desde el lado de San Pedro donde el jefe comunal, Cecilio Salazar, admitió que el caudal de tránsito de ciudades con mayor inserción portuaria y cantidad de habitantes serán beneficiadas por la incorporación de un tercer carril y obras de mejoramiento en los accesos en detrimento del resto.

De acuerdo al plan para el ensanchamiento de la Ruta Nacional N° 9 habrá un nuevo tramo desde la Ruta 12 en Zárate hasta la Ruta 41 en Baradero. El tercer carril tendrá 3,65 m. de ancho a construir sobre el lado interno de las calzadas existentes a excepción de dos puntos que tendrán un tratamiento diferente.En total son 57 kilómetros que desembocan en la ciudad de Baradero, donde el puerto no tiene actividad.

En tanto, en diálogo con La Noticia 1, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, aseguró que no tenía información acerca de la decisión de la audiencia donde su distrito no tuvo voz. "Me enteré por ustedes", dijo, en referencia a los medios de comunicación al tiempo que remarcó que trabajarán a través de los concejales de su distrito para enviar un proyecto de resolución para que se revea la exclusión.

El otro recorrido para el emplazamiento del tercer carril es el establecido entre la Ruta 1881 en San Nicolás y el Km. 287 en Rosario. Allí el recorrido será de las mismas características y con el dato llamativo de que el promedio diario anual es igual al del primer tramo: 26.500 vehículos. El plazo para finalizar está previsto entre tres y cuatro años. También habrá infraestructura para la conexión del acceso de dos carriles al Aeropuerto de Rosario con una distancia de 16 kilómetros desde la Panamericana.