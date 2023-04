El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue agredido al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos llevaba a cabo en La Matanza, tras el crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto.

Luego de recibir una serie de agresiones con golpes de puño y objetos contundentes, Sergio Berni, todavía aturdido y algo despeinado dijo ante los medios presentes:

"Pongo la cara y lo que tenga que poner, yo no me escondo", expresó en medio del descontrol. "Me duele como a ustedes", llego a decir pero las agresiones no pararon.