Ingrid Lerena es la precandidata a Intendenta en Azul del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. La postulante está dentro del Partido Obrero y aclaró las diferencias que tienen con otro sector de la izquierda que compone el espacio.

“Nosotros somos del Partido Obrero y la propuesta que presentamos es el Frente de los Luchadores y la Izquierda. Estamos con el MST y apoyamos la candidatura presidencial de Gabriel Solano", expresó Lerena a Tiempo de Radio. La otra candidata a presidenta del espacio es Miriam Bregman (MST).

Sobre las diferencias con el MST detalló: “la postura de ellos nos pareció un poco tibia en cuanto a querer justificar lo que le pasa a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, culpando a los jueces, corriéndose del enfoque”.

“Nosotros no queremos electoralmente que los kirchneristas desencantados se vengan con el Partido Obrero, porque el kirchnerismo es capitalista. Entonces necesitamos tener una conciencia de clase diferente. Entre eso y que nosotros por ahí estamos más con la lucha de los piqueteros y los desocupados, se crearon pequeñas diferencias que dan la posibilidad de que el electorado elija cuál de las dos listas prefiere".

A nivel local expresó: “Nosotros queremos que los vecinos tengan en claro que hay una postura anticapitalista".

Lerena aseguró que Azul tiene dos problemas puntuales:

“Primero, está la desocupación. Los jóvenes se van de la ciudad porque no hay muchas posibilidades laborales. Está el frigorífico, el Regimiento, LuzAzul y no mucho más". El otro tema es “el estado de las calles. La verdad es que la gente no deja de repetirlo"