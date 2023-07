El precandidato a intendente de Unión por la Patria, Maximiliano Elormendi, presentó a su lista de candidatos y adelantó su propuesta para la comuna. Estuvo acompañado del jefe comunal de Tornquist, Sergio Bordoni.

"Estamos trabajando para traer la primera fábrica a Coronel Pringles. Lo vamos a lograr porque Sergio Massa me lo dijo y confiamos en él, sí Sergio es presidente y si me ayudan a ser Intendente, lo vamos a lograr. Vamos a industrializar a Pringles de una buena vez", prometió el dirigente del Frente Renovador.

Elormendi le dedicó unas duras palabras al actual jefe comunal de Juntos, Lisandro Matzkin:

"Un día me cansé de ver que mi ciudad no crece. Estoy cansado de los políticos de carrera charlatanes que no le han sabido dar respuesta a los vecinos y vecinas de Pringles. Estoy cansado de los intendentes que van por la reelección sin propuestas a futuro".

Lista del Frente Renovador- Unión por la Patria

Precandidato a INTENDENTE: Maximiliano Elormendi

CONCEJALES TITULARES

1. Arrébola, Marcos

2. Pelletán, Lorena

3. López, Claudio

4. Basualdo, Myrian

5. Pérez, Raimundo

6. Olagaray, Ángeles

7. Suppes, Fabián

CONCEJALES SUPLENTES

1.Coplo, Ana

2. Silva, Juan Carlos

3. Vargas, Elbia

4. Elormendi Héctor

CONSEJEROS ESCOLARES

TITULARES

1. Álvarez, Yamila

2. Jorge, Daniel

3. Schwerdt, Carola

CONSEJEROS ESCOLARES

SUPLENTES

1.Resler, José

2. Ruíz, Teresa

3. Soto, Daniel