El Frente de Todos definió a su precandidato para retener la intendencia de Monte Hermoso. Es el actual secretario de Gobierno, Hernán Arranz. El dirigente aseveró que “no se ven perdedores” a nivel nacional y provincial.

"No me imagino gestionando con un gobierno opositor porque no nos vemos perdedores todavía", aseguró Arranz a la radio LU2. "La experiencia con el gobierno de Cambiemos ha sido mala para nuestra ciudad y la región", aseveró.

En ese sentido, afirmó que "siempre que gobernó el peronismo los municipios tienen las puertas para diferentes programas, para soluciones, para un sinnúmero de obras. A Monte Hermoso en estos años lo dimos vuelta, estamos haciendo una ruta al Sauce Grande, todo el frente costero... mega soluciones para una ciudad chica como la nuestra”.

Sobre su elección como precandidato detalló que “esta semana diagramaremos lo que será la lista de concejales y consejeros escolares. Nos juntaremos y miraremos, tenemos una batería enorme para ver. Tenemos un gabinete bastante estable. A nivel personal tengo mi impronta y algún cambio va a haber ya para noviembre y diciembre".

En relación a la elección local dio que cuentan “con un núcleo duro de votos en Monte Hermoso que le gusta cómo está la ciudad y cómo gobernamos. Y como pasa en muchos lados, hay otro grupo que elige a último momento y estamos esperanzados en que nos siga acompañando".