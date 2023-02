El gobierno nacional lanzó el programa “Precios Justos Carne" que propone disminuir en un 30 % los costos de siete cortes, estableciendo valores fijos hasta el 31 de marzo. Productores rurales de Junín cuestionaron la medida que entra en vigencia este viernes.

“Ningún método de intervención del Estado soluciona el problema de fondo, sobre todo cuando son temas de producción y de largo plazo. La producción de carne es un proceso largo, que lleva mucho tiempo, y estas modificaciones temporarias no sirven para nada”, expresó el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, al diariodemocracia.com.

Desde el viernes el asado se comercializaría a $ 1.035 por kilo, la nalga a $ 1.375, el matambre a $ 1.310, el vacío a $ 1.351, la falda a $ 675, la paleta a $ 1.113 y la tapa de asado a $ 1.035.

Moutous aseveró que “para lo único que sirve es para demostrar que están haciendo algo para intervenir en el precio de la carne, pero el problema de fondo es la inflación, no el precio de la carne. La carne sigue siendo barata, el problema es que la gente no tiene poder adquisitivo, se le licúa el sueldo. La carne aumentó un 30% en un año, con una inflación del 100%. No es un problema del valor de la carne”.

En tanto, el productor agropecuario de Junín y concejal por la Coalición Cívica, Rodrigo Esponda, manifestó que “con los montos que anunciaron, van a subsidiar solo el 10 por ciento del consumo de la Argentina. Además, esta medida beneficia solo a las cadenas y no a los comercios de cercanía, a las carnicerías y almacenes de barrio que son los que están sosteniendo a los vecinos, que son los que les fían”.