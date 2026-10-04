Los primeros resultados de las elecciones presidenciales de Brasil muestran a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, por encima del 50% de los votos, mientras que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtiene poco más del 41%, con más del 10% del escrutinio realizado.

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La elección enfrenta a Lula con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una jornada en la que también se votaron gobernadores, diputados federales, diputados estatales y parte del Senado. Si ningún candidato supera el 50% de los sufragios, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

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En paralelo, la jornada electoral tuvo un episodio de tensión en Buenos Aires, donde más de 11.000 ciudadanos brasileños estaban habilitados para votar en la Embajada ubicada en Cerrito al 1300, en el barrio de Retiro.

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Según informó Clarín, durante la espera se produjeron algunos cruces entre simpatizantes de Lula y de Bolsonaro, aunque la situación no pasó a mayores. El principal incidente ocurrió cuando un ciudadano brasileño fue detenido por la Policía de la Ciudad durante un procedimiento contra un vendedor ambulante.

El hombre, identificado como Emiliano Fuentes, habría intervenido para defender al vendedor y, según fuentes policiales citadas por Clarín, retuvo parte de la mercadería que estaba siendo decomisada y se negó a devolverla. Fue detenido acusado de atentado y resistencia a la autoridad.

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INCIDENTES Y UN DETENIDO FRENTE A LA EMBAJADA DE BRASIL EN BUENOS AIRES Hubo gritos entre simpatizantes de Lula y de Bolsonaro en la puerta de la sede diplomática que esperaban para votar. Un hombre fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad al salir en defensa de un vendedor ambulante. (+) en Clarín: https://t.co/Tj7DUyR7gb — Clarín (@clarincom) October 4, 2026

El episodio provocó la reacción de otros votantes, algunos de los cuales intentaron impedir que Fuentes fuera trasladado esposado a un patrullero y registraron la situación con sus teléfonos celulares. Funcionarios de la Embajada también intervinieron, entre ellos el cónsul general de Brasil en Buenos Aires, Raymundo Magno.

La jornada electoral en Brasil comenzó a las 8 y los centros de votación cerraron a las 17, dando paso al escrutinio electrónico. Mientras avanzaba el conteo, Bolsonaro se mantenía al frente de los primeros resultados y Lula seguía en segundo lugar.