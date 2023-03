El Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso, junto a los empleados que prestan servicio en el Corralón Municipal, comenzaron en la mañana de este martes con un paro total en el sector.

De acuerdo a lo que publicó en las útltimas horas el medio local InfoBerisso, la medida de fuerza fue anunciada luego del ingreso de nuevo personal que estaría vinculado directamente al oficialismo.

"Las tomadas de pelo del Intendente son continuas. Ahora ingresó nuevo personal amigo y con contestaciones que buscan pelea a horas de la paritaria", dijeron los manifestantes a ese portal.

En ese sentido, apuntaron contra Danilo Cagliardi, primo del Intendente y subsecretario del Corralón: "No pueden comprar una metro de arena, no nos dan ropa, no compran repuestos ni parches", agregaron.

No es la primera vez en el último tiempo que el Intendente Cagliardi está en conflicto con el personal del Corralón. En mayo de 2022 fue personalmente al lugar para desactivar otra protesta de los empleados.

En aquella oportunidad, los trabajadores encabezaron una medida de fuerza para denunciar "descuentos injustificados" en sus sueldos. Y desde la Comuna indicaron que se trató de un error en la liquidación.