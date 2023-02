El programa Mi Pieza, impulsado por el ministerio de Desarrollo Social, está destinado a todas las mujeres que buscan mejorar su vivienda y condiciones habitacionales por primera vez, otorgando créditos de $150.000 y $360.000 a mujeres que cumplan con los requisitos.

Aunque aún no hay fecha oficial para el próximo sorteo, la inscripción se encuentra abierta desde el 16 de diciembre pasado y aún no se comunicó fecha de cierre. Igualmente, se estima que, durante el mes de febrero, cuando se liquiden los pagos del sexto sorteo, se anuncie el próximo.

Autoridades de Desarrollo Social explicaron que quienes ya sean beneficiarias del programa, no podrán volver a participar. Y, en el caso de quienes se anotaron pero aún no pasaron la etapa de validaciones y no fueron seleccionadas, estarán incluidas en el próximo sorteo sin necesidad de volver a inscribirse.

Cabe aclarar que, del crédito recibido, el 40% del consumo total del subsidio deberá ser utilizado con tarjeta o billetera electrónica en los comercios de los rubros indicados, mediante compras a través de los portales online o bien con medio de pago electrónico (no efectivo). Mientras que el 60% restante del total de la asistencia económica podrá ser retirado en efectivo de la cuenta bancaria.

Los controles se realizan por medios electrónicos, por lo que no será necesario presentar facturas en papel. Y las compras, dado que no hay comercio adheridos, puede realizarse en cualquier local que pertenezca a los rubros habilitados, a saber:

-Materiales para la Construcción

-Albañilería - Mampostería

-Madereras - Carpinterías

-Ferreterías, aberturas, herrajes

-Equipamiento y suministro de plomería

-Pinturerías

-Plomería - Calefacción

-Iluminación artefactos accesorios

-Techos reparación

-Trabajos hormigón y concreto

-Partes y equipos eléctricos

-Gran tienda de materiales

-Pinturerías papeles pintados

-Bazares ferreterías

-Toldos, lonas, mallas

-Materiales eléctricos

Requisitos:

- Ser mujer, de nacionalidad argentina o con residencia en el país.

- Ser mayor de 18 años.

- Residir en un barrio popular del Renabap (Relevamiento Nacional de Barrios Populares).

- Contar con Certificado de Vivienda Familiar expendido en Mi Anses.

Cómo inscribirse:

Para anotarse, las postulantes deberán completar un formulario online en el siguiente link: https://mipieza.argentina.gob.ar/mipieza/inscripcion/crear. Allí habrá que completar con sus datos personales.

Las obras que se pueden realizar:

-Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

-División de interiores.

-Refacción menor de plomería y/o electricidad.

-Ampliación de vivienda.