La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de dos tipos de quesos marca Finca San Carlos.

Se trata de los productos: “queso Tybo, marca “Finca San Carlos”, Elaborado y Envasado por: S.C.A y G N° 21-04001535, RNE N° 21-04021838, RNPA N° 21-04024812" y “Queso cremoso Argentino, marca Finca San Carlos, RNPA Nº 21-04024812, RNE Nº 21-04021838”, según detallaron en la disposición 3006/2021.

Tal como consignaron, ambos quesos carecían de registros de establecimiento y de producto, y por estar falsamente rotulado al exhibir en el rotulo un número de RNE y RNPA inexistentes, “resultando ser en consecuencia productos ilegales”.

Por otro lado el órgano de control “prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de dos equipos médicos específicos, utilizados en tratamientos de depilación definitiva".

A través de la disposición 3005/2021, se detallaron los productos identificados como: “Cabezal Alma For you For life, Diode 810nm SN ICE122003447” y “Equipo, Alma Lasers, Soprano ICE SN S12ICE2165”, y se indicó que por tratarse de equipos que fueron sustraídos del auto de un cliente de la empresa importadora, se desconoce su estado y condición.

"Toda vez que se trata de unidades individualizadas que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular, dicha dirección recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional", explicó la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud en el texto oficial.