Estudiantes de la Escuela Secundaria 52 cortaron el tránsito. Denuncian que el Gobierno de la Provincia no entregó mesas y sillas para el establecimiento y que el Intendente Arroyo "no quiere pagar el flete para ir a buscarlas a La Plata". "Llegamos al punto de no poder tener clases porque está todo roto", advirtieron.