Organizaciones sindicales marcharán este lunes al Obelisco en rechazo a los fuertes aumentos en las tarifas y a las negociaciones que abrió el Gobierno de Mauricio Macri el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los manifestantes se concentrarán desde las 11.00 en Plaza Lavalle para luego movilizarse a 9 de Julio y Corrientes.

La medida se llevará a cabo en "repudio al incremento de la tarifas de servicios públicos y por la actual crisis socio-económica", según explicaron en un comunicado las organizaciones que participan de la protesta. Entre ellas están la CGT el ala referenciada en el triunviro Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Juventud Sindical Nacional (JSN).

Schmid anticipó los lineamientos centrales de la protesta: "Va a estar la CGT en la calle mostrando su disconformidad con el tema tarifas y costo de vida. La consigna es hacer que acá lo único que suben son los precios. No aumenta la producción, no aumenta la equidad, no aumentan las oportunidades".