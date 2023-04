Decir que “la justicia de EEUU” falló contra el Estado argentino por la expropiación de YPF es una definición demasiado general. En concreto, una jueza de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa en las causas contra Argentina, tomó está decisión judicial en perjuicio de las arcas nacionales y en beneficio de dos fondos de “inversión”.

Axel Kicillof calificó de “absoluto absurdo jurídico” la sentencia de Loretta Preska. “Este es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres justo en el medio de la campaña. Esto me hace acordar un poco a 2015. También pueden aparecer otros fallos que están dando vueltas. Puede ser una embestida de los fondos buitre siempre contra la misma fuerza política, contra las mismas personas incluso. A los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro que quieren usar esto a favor en la campaña”, amplió el gobernador.

Los fondos litigantes son dos: Burford Capital y Eton Park. El primero es una firma global líder en gestión de activos y finanzas centrada en el derecho. Sus negocios incluyen la financiación de litigios y la gestión de riesgos, la recuperación de activos y una amplia gama de actividades de asesoramiento y financiación jurídica. Burford cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BUR) y la Bolsa de Valores de Londres, y trabaja con empresas y bufetes de abogados de todo el mundo desde sus oficinas principales en Nueva York, Londres, Chicago, Washington, Singapur y Sydney.

Según el medio El Cronista, Burford elige todas sus inversiones bajo la misma base: provee el capital que haga falta para que los reclamos tengan, a su entender, argumentos sólidos y un monto demandado económicamente atractivo. Cuando perdemos un caso, perdemos todo el dinero que invertimos en él", reconocen.

Eton Park Capital Management es una firma de inversiones alternativa y sus áreas de negocio incluyen acciones, crédito e instrumentos derivados. Ofrece sus servicios a organizaciones benéficas, fondos de pensión, fondos de dotación, grupos familiares, entre otros, a nivel mundial. La empresa fue fundada en 2004 y tiene su sede en Nueva York.