Después de casi 7 años como Intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea emprende su retirada de la función pública por lo que ya pidió licencia en un principio por noventa días.

Mediante un comunicado oficial, el Intendente ha manifestado su convicción de darle paso a las nuevas generaciones al frente del Municipio y principalmente atender sus temas pendientes de salud.

"No tengo nada grave, estoy bien y tranquilo. Pero he notado algunas cositas que no me dejan ejercer la función al 100%", dijo en un anuncio transmitido vía Facebook.

Quien asume en su lugar, a partir del 3 de octubre, es Nahuel Mittelbach, abogado, de 28 años de edad, quien fue Secretario de Gobierno y Hacienda (2018/19) y actualmente es Concejal.

Fue electo en primer término en las elecciones 2019, y como establece la Ley orgánica de municipalidades, corresponde al primer edil electo en la lista ganadora asumir el cargo de intendente en caso caso de muerte o licencia.

Tellechea deja el cargo tras dos mandatos consecutivos. El actual Intendente ha manifestado su voluntad de ocuparse prioritariamente de su salud, para lo que estará de licencia durante los próximos tres meses, tiempo que dedicará también a acompañar la transición con el Intendente interino quien luego continuará hasta el cumplimiento del mandato.

"Tiene unos valores tremendos y muchas ganas de trabajar. Me voy tranquilo, porque el 100% que no tengo actualmente, él lo supera ampliamente, y vamos a quedar en muy buenas manos en esto que queda de gestión", dijo Tellechea.

Y agregó: "Estoy agradecio a todos los ameghinenses que me han acompañado, y a los que no me acompañado pero han sabido comprender, uno trató de ser lo más derecho y transparente posible. Y agradecer muy especialmente a todo el gabinete y colaboradores por lo que hicimos en estos 7 años."