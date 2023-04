Las elecciones se acercan y en la provincia de Buenos Aires los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) el próximo 14 de agosto, y a sus representantes finales en las elecciones generales el 14 de noviembre. En ese marco, en muchos espacios se van definiendo los integrantes de las listas que competirán en los comicios y en todos los distritos bonaerenses aparecen distintas historias de quienes podrían conformar las nóminas.

Tal es el caso de Silvina Soria, una vecina de la ciudad bonaerense de Avellaneda. La mujer tiene 36 años, fue piquetera cuando era adolescente y ahora vende contenido erótico por interntet. Madre de tres hijos, ahora apunta a ser electa como diputada provincial en la lista que encabezará el economista Javier Milei. "Fui una de las primeras en vender contenido. Es algo que explotó en la pandemia", contó la madre de Uma (10), Gael (6) y Melanie (5), quien está separada y asegura que sin su material erótico no podría mantener a sus hijos.

Sobre sus inicios en la venta de contenido erótico, Silvina recordó: “Trabajaba como playera en una estación de servicio y debía lidiar con los comentarios babosos de los hombres. Luego me llegaban mensajes diciéndome que querían verme en ropa interior. Así les ponía un precio, me sacaba las fotos y se las mandaba por privado". También recordó su arribo al espacio de Milei en 2021, tras obtener una impensada trascendencia por una serie de entrevistas que brindó en aquel entonces: “Se reunieron conmigo y me invitaron a militar", contó.

En declaraciones brindadas al canal de noticias TN, Silvina confesó que su relación con la política nació cuando era adolescente: “Mi mamá me llevaba a los piquetes con la CTD-Aníbal Verón. Era piquetera a los 16 años. Iba con mi mamá a las reuniones que organizaba Eduardo Duhalde. Me llevaban obligada”. Por último, aseguró que se meterá de lleno en la campaña de La Libertad Avanza. "Ellos saben que hago videos, no les escondo nada. Lo ven como algo común, normal. Mi idea es dejar esto y dedicarme a la política", concluyó.