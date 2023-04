El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, se refirió al asesinato del colectivero Daniel Barrientos, perpetrado ayer en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, un hecho que motivó un paro y terminó con la agresión al ministro de Seguridad provincial Sergio Berni. Durante ese hecho, D'Onofrio ofició de escudo humano para intentar evitar que los manifestantes golpeen a Berni, una imagen que se transformó en una de las postales más tristes del día.

El funcionario habló de la agresión que sufrió Berni, quien ayer recibió golpes de puño y piedrazos por un grupo de choferes de colectivo que protestaban por el asesinato de Barrientos y consideró que "el principal objetivo" de la presencia del titular de la cartera de Seguridad bonaerense, en la avenida General Paz y Juan Manuel de Rosas -donde se concentraban los compañeros de la víctima- "era acompañar a la familia de un hombre que fue brutalmente asesinado".

"Obviamente, en el lugar no se podía resolver nada. Pero quisimos poner la cara, estar presentes. No vi el momento en que esto se desbordó. Yo estaba desde antes. Llegó Berni, me acerqué para entablar el diálogo juntos con la gente y ahí vimos que algunos, sin mediar palabra, fueron a agredir", relató. En ese marco, consideró que "será materia de investigación, pero no sé ni siquiera si eran choferes porque había una señora que arengaba sobre cuestiones partidarias".

"Lo principal era acompañar a los trabajadores y la familia, dándoles nuestro compromiso de trabajar todos los días para que haya más seguridad. Fue innecesaria la participación de Infantería por parte de la Policía de la Ciudad. Ya estaba pautada una reunión con los referentes y ya estaba acordado el encuentro con sindicalistas de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la Gobernación (bonaerense) que se hizo a la tarde. Hicieron un paso de comedia innecesario", puntualizó.