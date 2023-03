El exintendente interino Ramón Salazar perdura en su enojo con su padre, Cecilio, quien de manera sorpresiva, según dieron a entender los protagonistas, volvió a la intendencia y desplazó a su hijo.

De esta forma, Ramón sigue los pasos de un funcionario que deja su cargo y abandonó el chat de funcionarios con un mensaje con palabras dirigidas a sus ahora excolegas y su padre.

"Queridos compañeros/as, voy a salir del grupo por razones obvias. Pero no quería retirarme sin antes agradecerles por todo el apoyo que siempre me brindaron. Nunca pensé q las cosas podían terminar así. Pero recibir de mi propio padre semejante puñalada por la espalda, sin siquiera hablarlo personalmente, es inaceptable para mi. Y tengo un raro sentimiento, por momentos mucho dolor, mucha bronca pero también mucha lástima por él… Y puedo estar quebrado ahora, sí… pero de alguna manera voy a salir adelante y rehacer mi vida", escribió.

Sus palabras van en línea con lo que dijo este lunes. Relató que lo sorprendió pese a "los rumores" y que le "costaba creer, porque sé que en política cualquiera te puede traicionar, pero que te traicione tu propio padre es fuerte".

Continuando con su despedida de sus exfuncionarios, Salazar hijo agregó sobre su padre: "Él podrá ganar muchas elecciones, pero ayer perdió un hijo para siempre. Aunque sé q no le importa. Es la triste realidad".

"La política es una mierda, pero no quiero q me retiren de esa manera. No me lo merecía. Quiero hacerlo con la frente bien alta y decir la verdad", resumió. "Sé q después la gente se olvida, pero no puedo quedarme callado y vivir con eso… lo siento muy injusto, porque yo fuí leal… Habré tenido aciertos y errores. Pero siempre salí a bancar a mi padre… En las buenas, y sobre todo en las malas. Ahí siempre puse la cara sin importarme nada", recordó.

Además apuntó a un "operador" político detrás de la decisión, el exconcejal de Hurlingham, Alfredo Carrasco. "Ahora, seguro saldrá el operador de todo esto, carr-asco, a decir q estoy dolido a inventarme cosas etc. Y cómo mierda no voy a estar dolido???? Si ni siquiera mi padre tuvo el valor de decírmelo en la cara. Se podría haber arreglado de otra manera, no exponerme así. Ahora ya no hay vuelta atrás. Felicitaciones a carr-asco q logró rompernos".

Luego agradeció los mensajes de apoyo y "a los q mandan a patear en el piso por las redes, les digo q me ayudan a levantarme y pelear…No me busquen más ni me sigan operando, porque van a empezar a aparecer decenas de audios de mi propio padre….Y si quieren hackear llegaron tarde. Ya los tienen gente de mi confianza en otras ciudades", advirtió.

"Les mando un abrazo muy fuerte a todos/as los/as que me quieren, no voy a pelear con ustedes, pero a mi padre no le voy a perdonar esto. Ofrecerme un cargo en el gabinete públicamente después de clavarme un puñal en la espalda es una forreada total … ahora me toca a mí hablar, no se le pega a un hombre en el piso… y si la siguen seguiré contestando", finalizó.