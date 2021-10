A los 92 años falleció el exintendente de Rauch, Jorge Mario Ramón Ugarte, este martes. Nacido el 4 de febrero de 1929, fue concejal y luego jefe comunal en tres oportunidades.

Fue electo mediante el voto popular en 2003 por el Frente para la Victoria logrando de esa manera que el justicialismo local llegara a administrar los destinos de la comuna. Antes había sido dos veces intendente civil en épocas de la dictadura.

Ello le valió una polémica declaración en 2009. Ugarte reconoció que visitó a Jorge Rafael Videla tras el pedido del ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean. "Me pidió que le hiciera el favor de visitar al general Jorge Rafael Videla. Yo le dije: ¿Cómo me va a pedir eso, por favor? ¡Eso no es un favor para mí! ¡Nadie tiene que pedirme eso como un favor! Es un honor y una obligación moral visitar al ex presidente", sentenció ante los periodistas en una conferencia de prensa.

En 1985 fue electo concejal por la UCeDé. En 1995 perdió la intendencia por 50 votos a mano del intendente Nicolás Sica, y en 1999 estuvo a 22 votos de haber logrado asumir al frente del Municipio en una reñida elección con Jorge Petreigne.

En 2003 derrotó a Petreigne en las elecciones y asumió al frente del Municipio. Fue reelecto en 2007 y 2011. Se alejó de la política a los 85 años cuando concluyó su tercer mandato en diciembre de 2015.

Casado con Olga Riuné, Jorge Ugarte tuvo dos hijos: Jorge Luis y Carlos Eduardo. Además varios nietos.