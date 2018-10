Hace 35 años, muchos de nosotros esperábamos el momento de votar con terror a que en un minuto se terminara todo. A esta hora, en cada escuela del país, los ciudadanos se miraban unos a otros a sabiendas de que la pesadilla podía terminar o encaminarse hacia un nuevo fracaso. Todo frágil, todo endeble, todo oscuro, apenas un rayito de luz en nuestro horizonte. Mucho dolor, pero no el suficiente hasta que se escucharon los relatos de las víctimas en el histórico Juicio a las Juntas.

Tras 7 años de dictadura militar y previo a las elecciones de 1983, eran pocos los que se atrevían a afirmar una victoria del radicalismo sobre el peronismo. El triunfo de Raúl Alfonsín sobre Ítalo Luder produjo un quiebre en la historia y terminó con aquel mito según el cual el PJ no podía ser derrotado en elecciones libres, como lo fueron aquellas. Así, tres días después de asumido el gobierno, Alfonsín promovió la acción penal contra los militares que usurpaon el gobierno en 1976.

"Adelante, radicales, adelante sin cesar; no queremos dictaduras ni gobierno militar", se animó a corear la multitud que acompañaba, por las calles de Buenos Aires al flamante presidente en el regreso de la democracia, que fue una transición convulsionada con varios hitos ligados a los derechos humanos y sociales. El nacido en Chascomús el 12 de marzo de 1927, graduado de abogado en la Universidad de Buenos Aires, estaba llamado a ser el "padre de la democracia".

En la actualidad y empapados por la historia inmediata, las nuevas generaciones tienden a recordar aquel 24 de marzo de 2004 cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla del Colegio Militar, olvidando que desde 1993, Alfonsín enfrentó, enjuició y metió presos a los militares genocidas cuandó aún contaban con poder. El expresidente de la UCR también es recordado por su coraje al haber entrado solo y sin custodia en Campo de Mayo para frenar la rebelión carapintada en 1987.

A 35 años de su histórico triunfo electoral, la figura de Alfonsín aparece subvalorada por algunos sectores inesperados. Desde el Gobierno de María Eugenia Vidal -sin ir más lejos- publicaron un escueto artículo titulado "Día de la Recuperación de la Democracia". Se trata de un precario texto que aparece en la página de la Gobernación de la Provincia, empapado de ignorancia, lleno de estropicios y repeticiones en el lenguaje, lejos de dimensionar lo que significó ese momento.

"El 30 de octubre de 1983, exactamente hace 35 años, se volvía a celebrar un acto electoral presidencial en la República Argentina y Raúl Alfonsín se imponía en la votación, para luego asumir como mandatario nacional el 10 de diciembre", reza el texto publicado nada más ni nada menos que en la página de Educación. La recuperación del ejercicio democrático significó recobrar el ejercicio de la Constitución, las libertades públicas, la tolerancia política y la vigencia de los DDHH -agrega-.

Desde la Gobernación explican que "el Día de la Recuperación de la Democracia figura en el Calendario Escolar de la Provincia con el propósito de destacar la significación de este hecho, su preservación y consolidación. Es oportuno recordar que el término 'democracia' hace referencia a un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes", completan el artículo que parecería escrito a las apuradas.

Mientras este martes muchos políticos prefieren recordar el cumpleaños de Diego Maradona en las redes sociales, la figura de Alfonsín permanece por allí detrás, resguardada en los recuerdos de quienes más valoran su valentía y su coraje para defender la democracia. "Yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones pero tengan la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve. No me importan los votos, me importa el futuro de nuestros hijos". Raúl Alfonsín.