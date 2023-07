Quienes son jubilados van a poder acceder a un crédito con la "tasa de interés más baja de todo el mercado, del 29%. Los que tienen pensión no contributiva o PUAM hasta 150 mil pesos. "El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno, el jubilado no hace Contado con liquidación, no compra dólar futuro, el jubilado consume y mueve el mercado interno", subrayó el ministro de economía, Sergio Massa.