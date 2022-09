La vicepresidenta Cristina Kirchner estuvo junto a curas villeros, Curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas en el Senado, en su primera aparición pública y donde se la escuchó hablar del intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre.

Allí refirió: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, siento que tengo que agradecer lo tenía que hacer rodeada de curas y hermanas".

También aseguró que su deseo era estar en la Basílica de Luján en la "misa por la paz y la fraternidad" del pasado sábado pero, manifestó, "iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial".

"El Papa Francisco bien tempranito al otro día del jueves, y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal y después ese clima va creciendo y finalmente se produce, bueno...", reveló. Pero enseguida aclaró: "no quiero hablar de ese día, quiero hablar de mi país y de nuestro pueblo, de lo que ustedes ven y viven en los barrios desde la inflación y los precios."

Sin embargo, volvió á lo que ocurrió aquella jornada. "Ese día estaba feliz, porque habíamos tenido una reunión con YPF y Petronas, porque ellos van a ser una importante inversión. Finalmente ahora que tenemos que importar gas, y en 5 años lo vamos a exportar. Pero pasó lo que pasó. Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mi, para mi lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983", dijo.

Y agregó: "La recuperación de la democracia no fue solamente volver a votar, yo entiendo que fue recuperar la vida y la racionalidad. Y la verdad que lo que pasó el otro fue algo más, una ruptura de ese que tenemos que volver a reconstruir urgentemente".

Además, sobre si existe una chance de ser candidata en 2023, la vicepresidenta se refirió en forma elíptica. "Es cierto que todos los políticos quieren ser presidente. La verdad que en mi caso ya fui dos veces presidenta y además mi compañero también fue presidente. No son las cosas que me seducen, las cosas que me animan son ver si podemos salir", sostuvo.

Luego retomó lo que sucedió el 1 de septiembre. "Los militantes fueron los que detuvieron a quien me había intentado matar, no la policía. No solamente eso, impidieron que fracasado el primero disparo, intentó montar nuevamente el arma, y se lo impidieron, Pero no hicieron justicia por mano propia, ni lo lincharon, hicieron lo que corresponde a cualquier ciudadano democrático y cristiano: lo entregaron a la policía. Y no creo que tengamos que sancionar ninguna ley especial", añadió.