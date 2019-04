El diputado provincial y exmilitante de La Cámpora, reapareció en público anoche en el programa "Debo Decir" que conduce el periodista Luis Novaresio en América. Actualmente en Argentina Federal, el legislador contó los motivos de su distanciamiento con la expresidenta Cristina Kirchner y confesó su apoyo al líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

"Me alejé del kirchnerismo hace 4 años y estoy trabajando con Alternativa Federal. Estoy trabajando en una lógica convencido en que no se puede hacer campaña dividiendo y después gobernando unificando. Yo no la voto a Cristina, yo hoy voto a Sergio Massa, por muchísimas razones", expresó el diputado provincial por la Primera Sección electoral.

"Yo no creo que haya un balotaje entre Macri y Cristina. Yo creo que eso es lo que el gobierno quiere porque juega con esta historia de mirar hacia el pasado. La Argentina hizo una experiencia con Cristina, le dijo dos veces que si y después el pueblo le dijo que no. Ahora la Argentina hizo una experiencia con Macri y esa experiencia es un fracaso", disparó Ottavis.

En ese sentido, disparó contra el presidente: "Este gobierno en materia de política económica fracasó y todo lo que le prometió a los argentinos, no lo pudo cumplir. Y cuando digo 'fracasó', es porque fracasó en temas reales: Nuestra gente hoy no puede pagar el agua, la luz ni ningún impuesto. Hay chicos que tienen hambre y abuelos que no pueden comprar sus medicamentos".

"Yo creo que nosotros cometimos un error en el 2009 primero, cuando planteamos las testimoniales y la sociedad nos dijo que no. Después cometimos un error en el 2013 un sector fuerte de Cristina quiso reformar la Constitución para que siga Cristina y fue Sergio Massa el gran parate frente a eso. También cometimos un error en la 125, donde la sociedad se dividió", agregó.

Por último, Ottavis resaltó la figura de Sergio Massa: "Él tuvo un excelente paso por la ANSES y como jefe de gabinete, e hizo un gran trabajo en materia de seguridad como Intendente y por eso fue un acierto haber salido del Gobierno. Claramente la pérdida de Néstor Kirchner, en términos de estrategia política, hizo que el Gobierno cambiara".