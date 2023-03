El precandidato a gobernador del PRO, Diego Santilli, aseguró que Axel Kicillof describió "una provincia muy distante de la que viven todos los días los bonaerenses" durante su discurso en la apertura de sesiones de la Legislatura.

“Me parece que el inconveniente más notable que tenemos es que los problemas estructurales de la Provincia no se están abordando. Vive en una burbuja, habla de una provincia que no existe", dijo el diputado nacional, quien siguió el discurso desde un despacho en la Legislatura.

Y agregó: "Basta con salir a la calle para entender que hay una crisis creciente y sostenida de inseguridad en todos los rincones de la Provincia; no hay atención primaria en los hospitales públicos; y la informalidad no para de crecer, no hay creación de empleo privado y genuino”.

“En un momento del discurso sentí que comparó a la provincia de Buenos Aires con Noruega, pero lejos estamos de tener esa realidad. Describe una provincia ficticia, inexistente y muy distante de la que viven todos los días millones de bonaerenses”, expresó el precandidato opositor.

En ese sentido, señaló: “Sigue hablando del pasado. Van a gobernar esta provincia, nuestra provincia, en 32 de los últimos 40 años y cada vez estamos peor. Desde Juntos por el Cambio queremos poner en pie a la Provincia, con propuestas centradas en la generación de trabajo privado, una fuerte rebaja impositiva para mejorar la competitividad del interior, que es el motor de la Provincia, y en generar reglas claras para la inversión y la planificación. Esa es la salida a tantos años de frustración".