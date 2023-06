"No es que no se pueda sacar el cepo. Yo voy a sacar el cepo lo antes posible y seguramente el primer día vamos a modificarlo, no será tan estricto como ahora", dijo Rodríguez Larreta.

No obstante, rechazó la posibilidad de quitarlo el 11 de diciembre. "Se va a $5000 el dólar. ¿Sabes cómo estalla la pobreza si hacemos eso?", indicó.

Y agregó: "Sería "un desastre para la Argentina arrancar así".

En ese sentido, completó: "Hay que hacer un plan integral, un plan en serio, de desarrollo, donde de ese plan se desprenda una política anti-inflacionaria, un plan de estabilización. Pero si vos no pones a la Argentina a funcionar, no ponés los motores de crecimiento, no establecés un plan para aumentar las exportaciones, para modernizar la legislación laboral, para tener un sistema impositivo que apoye el empleo, que apoye la inversión, todo eso hay que hacerlo a la vez. Entonces lo del cepo es una medida más, y cuanto antes la vamos a levantar".