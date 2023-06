El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, anunció que declinó su candidatura a Presidente, luego de haberla impulsado a comienzos de año junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Sin embargo, se distanciaron días atrás luego de que se conociera la intención del cordobés de integrar un "frente de frentes" con Juntos por el Cambio, dejando a un lado el proyecto "fuera de la grieta" que comenzaron allá por enero.

"No voy a participar como candidato en las próximas elecciones", comenzó diciendo en un video grabado que publicó en sus redes sociales, en el que dijo que nunca "creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno".

Además, remarcó que "no voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo".

"Hoy la política no entiende a la gente y yo no entiendo a esa política. Lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas. Voy a trabajar más que nunca. No necesito un cargo para eso. Tenemos que hacer que la política vuelva a representar al pueblo", finalizó.