El salto del dólar informal o blue provocó un incremento de precios en algunos rubros. LaNoticia1.com dialogó con una empresa líder en venta de materiales de construcción ubicada en Mar del Plata y aseguraron que no tuvieron que remarcar precios porque su sector se maneja con la variación del dólar oficial.

“Hasta ahora no ha habido un sobresalto en los precios más que los precios que se manejan, los que son commodities, que es el hierro, el tergopol, los productos asfálticos y esos que se han movido en función a lo que se movió el dólar oficial, que eso siempre pasa”, aseguró el dueño de una empresa líder en su rubro a LaNoticia1.com.

En ese sentido amplió: “En realidad, los commodities nuestros están apalancados en dólar oficial, con lo cual no hubo problemas. Tampoco hubo problemas de abastecimiento. Las empresas nunca cortaron las entregas. Yo hoy recibí un montón de equipos de mercadería, de acá de Mar del Plata, de la zona, de Olavarría, de Buenos Aires, y la verdad no tuve ningún inconveniente. Y al momento de consultar, por ejemplo, a Acindar o a Ternium, que somos clientes directos y que esos son los principales indicadores de nuestro sector jamás me cortaron la venta jamás me dijeron ojo no te voy a poder mandar el cupo de la semana”.

Sin embargo, el dueño de la empresa de materiales de construcción afirmó que “lo que noto es que por ahí el comercio un poco más chico es el que se asusta, el que sale a cubrirse y actualiza precios o a sube por las dudas. Eso sí, pero en los comercios como el mío, que estamos en una línea de trabajo bastante productiva, no hemos tenido problema”

Sobre el salto del dólar y el impacto en las ventas dijo que “de alguna forma les convino” dado que la gente cambió dólares y salió a gastar pesos:

“De alguna forma nos convino porque la gente salió desesperada a cambiar a 495, se hizo de los pesos y vino a comprar el material antes que aumente. Así que hasta nos benefició en eso porque hace dos o tres días que tenemos un mostrador mucho más visitado que la semana pasada”.