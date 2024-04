En un operativo inédito en el marco del cultivo de cannabis con fines medicinales habilitado por la Ley 27350 sancionada en 2017, el municipio de San Isidro decomisó la plantación de marihuana de la ONG Superfly Cannabis Medicinal que funcionaba en una zona residencial de Martínez por operar “sin habilitación municipal”.

A través de una disposición del Juzgado de Faltas N° 1 de San Isidro a cargo del juez Andrés Rolón, durante la mañana de este sábado, personal de Seguridad, Inspección General y Espacio Público del municipio llevó a cabo un allanamiento en una casa ubicada en Pirovano, entre Gutiérrez y Estrada.

“Allí, desmantelaron un vivero de una empresa que estaba destinado a la siembra de cannabis de diferentes especies con alta concentración de THC”, reza el comunicado oficial.

En tanto que desde la entidad se reconocen con la siguiente leyenda: “En Superfly-ONG cultivamos con los más altos estándares de calidad. La forma más segura, legal y saludable de acceder a tu medicina”. Jorge, el presidente de la entidad expresó: “Son 150 pacientes que, la verdad, tanto ellos como nosotros nos vimos violentados porque sinceramente uno trabaja día a día en un ámbito que nos provee de Reprocann, donde uno se preocupa y se ocupa de gestionar toda la documentación necesaria para llevar adelante un sistema de trabajo dentro del marco legal, saludable”.

“Tenemos miles de protocolos para poder hacer las cosas como corresponden y, sin embargo, ante todo este trabajo de fondo para poder hacer las cosas bien, para poder evitar que la gente se vaya a buscar su medicina a lugares que quizás no cumplen con los protocolos de salud, higiene, etcétera, que a veces no pueden encontrar lo necesario para cubrir su necesidad; hoy deciden destruir ese tipo de sistemas como el nuestro que provee algo sano, saludable, por razones ilógicas, incomprensibles e incompatibles”.

En este marco, el abogado que representa a la ONG, Juan Palomino, dijo: “Quiero destacar también que Jorge es presidente de una ONG vinculada a la salud reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación que hoy se encuentra en el marco de la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal que autoriza a las ONG al cultivo y la dispensa de hasta 150 pacientes”.

“Así que estamos hablando de que la municipalidad apretó, entró sin una orden de allanamiento, con coacción, se manejó sin personal policial, sin testigos y se llevaron toda la materia vegetal que tenía la ONG. Quiero destacar que esto no puede quedar así. Me parece que es el envalentonamiento por parte del Poder frente a un contexto que no nos es favorable en cuanto a lo social porque puede haber mucho liberalismo, pero lo veo solo en lo económico ya que en lo social creo que estamos retrocediendo”.

Personal municipal decomisó la plantación de cannabis.

En tanto que las fuentes municipales refieren que “desde hace casi un mes, y ante reiteradas denuncias de los vecinos, el municipio informó que debían suspender el cultivo”, Jorge aclara que ya habían conseguido un galpón para mudarse y que habían solicitado una prórroga hasta tanto se los entregaran. Por su parte, el intendente Ramón Lanús fue contundente: “Desde el municipio, vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley. El compromiso que asumimos de trabajar junto a las autoridades judiciales y demás fuerzas nos permite llevarles tranquilidad y seguridad a los sanisidrenses".

En las redes sociales, rápidamente los pacientes reaccionaron y algunos denunciaron agresiones y amenazas por parte del personal municipal que actuó en el operativo. Además de los reclamos por dejar a la deriva a pacientes que reciben un tratamiento con cannabis medicinal, muchas críticas se centraron en el traslado de las plantas incautadas y denuncian que se las llevaron en un camión utilizado para recolección de residuos.

La Ley 27.350 y el acceso legal al cannabis medicinal

La Ley 27350 sobre “Uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados” fue aprobada en abril de 2017 y parcialmente reglamentada en septiembre del mismo año (Decreto 738/2017 PEN). Mediante el Decreto 883/2020, publicado el 12 de noviembre de 2020, se modificó la reglamentación de esta Ley, derogando el Decreto reglamentario anterior.

Entre los argumentos esbozados en la letra del decreto se señala que “resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el Cannabis como herramienta terapéutica”.

Así, el mismo regula la posibilidad de obtener autorizaciones estatales para el cultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y crea un registro (REPROCANN) de pacientes que cultivan la planta de cannabis con fines medicinales para sí, a través de una tercera persona o de una organización civil.