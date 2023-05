El Senador bonaerense Joaquín De la Torre, alineado en la interna del PRO con el sector que encabeza Patricia Bullrich, calificó al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio como "un inspector de veredas", durante un plenario que realizó en la localidad de San Miguel, distrito que gestionó como intendente.

"No quiere ser presidente, si no que quiere ser inspector de veredas. También estaba preocupado por la seguridad en San Miguel. Le digo que acá la policía no mata pibitos como en la Ciudad de Buenos Aires, donde mataron al pibito de Barracas Central", fustigó el exjefe comunal al recordar el crimen de Lucas González, futbolista de las divisiones inferiores del club Barracas Central, asesinado a manos de policías de la Ciudad.

También le exigió "que se baje y se deje de joder".

Muy tranka la interna de JxC en provincia. ⁦@delatorrej⁩ habla así de ⁦@horaciorlarreta⁩. Es lo que piensa ⁦@PatoBullrich⁩ ? pic.twitter.com/MLbhRt39EP — luis novaresio (@luisnovaresio) May 20, 2023

Las críticas de De La Torre no fueron aisladas sino en simultáneo con el apoyo de Larreta a Max Perkins, exsecretario de Seguridad de la última etapa del actual senador cuando estuvo al frente del municipio sanmiguelino, como su candidato a intendente.

Desde el 2020, el abogado se desempeña como Subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lidera María Migliore.